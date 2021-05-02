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Стрельба в Новом Орлеане, один человек погиб

Стрельба в Новом Орлеане, один человек погиб По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Луизиана).
Другие страны
2 мая 2021 г. 16:27
Стрельба в Новом Орлеане, один человек погиб

По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Луизиана).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC.

Согласно его данным, инцидент произошел в субботу около 23:42 по местному времени (08:42 бакинское время) на пересечении двух улиц. Сотрудники полиции прибыли на вызов для проверки сообщений о нападении с применением огнестрельного оружия.

"По прибытии полицейские обнаружили пятерых пострадавших с огнестрельными ранениями, - цитирует телеканал пресс-релиз полицейского управления Нового Орлеана. - Все пять человек были доставлены в больницу, где один из них умер". Позднее полиции сообщили еще о двух доставленных в больницу раненых.

Пока не известно, что стало причиной стрельбы. Личность подозреваемого устанавливается. Следователи занимаются сбором улик и сведений.

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