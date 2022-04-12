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Стрельба в Мексике: погибли три человека, еще семеро ранены

Стрельба в Мексике: погибли три человека, еще семеро ранены Вооруженное нападение было совершено на один из баров в муниципалитете Истапалука в мексиканском штате Мехико. Жертвами неизвестных преступников стали три человека.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 08:10
Стрельба в Мексике: погибли три человека, еще семеро ранены

Вооруженное нападение было совершено на один из баров в муниципалитете Истапалука в мексиканском штате Мехико. Жертвами неизвестных преступников стали три человека.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter прокуратура региона.

"По факту возможного умышленного убийства трех человек и причинения вреда здоровью еще семерым путем применения огнестрельного оружия начато расследование", - говорится в тексте. Сведений о состоянии пострадавших обнародовано не было. Представители властей не привели никакой информации о возможных мотивах участников нападения.

Организованные преступные сообщества и наркокартели несут основную долю ответственности за разгул насилия в Мексике. В 2021 году в стране было зарегистрировано свыше 33,3 тыс. умышленных убийств, из них около половины - в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada bara hücum olub, ölən və yaralananlar var

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