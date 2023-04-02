Стрельба в Лос-Анджелесе, есть погибший и раненые

Неизвестный открыл огонь возле продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в результате стрельбы один человек погиб, трое получили серьезные ранения.

Неизвестный открыл огонь возле продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в результате стрельбы один человек погиб, трое получили серьезные ранения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

По словам представителя полицейского управления Лос-Анджелеса, стрельба произошла в 15:45 по местному времени (02:45 - бакинское). На месте происшествия погиб 45-летний мужчина. Трое пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Офицер полиции заявил, что подозреваемый взят под стражу. Причины инцидента неизвестны.