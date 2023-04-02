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Стрельба в Лос-Анджелесе, есть погибший и раненые

Стрельба в Лос-Анджелесе, есть погибший и раненые Неизвестный открыл огонь возле продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в результате стрельбы один человек погиб, трое получили серьезные ранения.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 07:26
Стрельба в Лос-Анджелесе, есть погибший и раненые

Неизвестный открыл огонь возле продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в результате стрельбы один человек погиб, трое получили серьезные ранения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

По словам представителя полицейского управления Лос-Анджелеса, стрельба произошла в 15:45 по местному времени (02:45 - бакинское). На месте происшествия погиб 45-летний мужчина. Трое пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Офицер полиции заявил, что подозреваемый взят под стражу. Причины инцидента неизвестны.

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Версия на азербайджанском языке Los-Ancelesdə silahlı hücum olub, ölən və yaralananlar var

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