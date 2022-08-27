Стрельба в канадской Оттаве, есть пострадавшие

Не менее пяти человек пострадали в результате стрельбы в центре столицы Канады Оттаве.

Не менее пяти человек пострадали в результате стрельбы в центре столицы Канады Оттаве.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в городской полиции.

Инцидент произошел после закрытия баров и ресторанов в районе рынка, который расположен недалеко от комплекса зданий национального парламента. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позднее еще два человека обратились за помощью в больницу.

Полиция выясняет, кто стрелял и есть ли еще пострадавшие. Других подробностей не приводится.