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Стрельба в канадской Оттаве, есть пострадавшие

Стрельба в канадской Оттаве, есть пострадавшие Не менее пяти человек пострадали в результате стрельбы в центре столицы Канады Оттаве.
Другие страны
27 августа 2022 г. 00:21
Стрельба в канадской Оттаве, есть пострадавшие

Не менее пяти человек пострадали в результате стрельбы в центре столицы Канады Оттаве.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в городской полиции.

Инцидент произошел после закрытия баров и ресторанов в районе рынка, который расположен недалеко от комплекса зданий национального парламента. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями, они были госпитализированы. Позднее еще два человека обратились за помощью в больницу.

Полиция выясняет, кто стрелял и есть ли еще пострадавшие. Других подробностей не приводится.

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