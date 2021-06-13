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Стрельба в Италии, есть погибший и раненые

Стрельба в Италии, есть погибший и раненые Неизвестный начал стрельбу на улице итальянского города Ардеа под Римом, пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей.
Другие страны
13 июня 2021 г. 15:18
Стрельба в Италии, есть погибший и раненые

Неизвестный начал стрельбу на улице итальянского города Ардеа под Римом, пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей.

Как передает Report, об этом сообщает новостной телеканал RaiNews24.

Согласно первой информации карабинеров, стрелявший скрылся с места происшествия, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.

Множество телефонных звонков от обеспокоенных жителей Ардеа сразу же поступили в полицию и карабинерам. Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры. По информации некоторых местных сайтов, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены.

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