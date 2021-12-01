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Стрельба в Джорджии: погибли четыре человека, включая полицейского  

Стрельба в Джорджии: погибли четыре человека, включая полицейского   По меньшей мере четыре человека, включая офицера полиции, убиты в результате стрельбы в пригороде города Атланта (штат Джорджия), еще один полицейский получил ранения.
Другие страны
1 декабря 2021 г. 21:50
Стрельба в Джорджии: погибли четыре человека, включая полицейского  

По меньшей мере четыре человека, включая офицера полиции, убиты в результате стрельбы в пригороде города Атланта (штат Джорджия), еще один полицейский получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал CNN.

По его данным, в местной полиции получили три звонка с сообщением о стрельбе из проезжавшей машины и жертвах - женщине и несовершеннолетнем молодом человеке. "При попытке определить местонахождение несовершеннолетнего пострадавшего и оказать помощь пострадавшей женщине сотрудники полиции подверглись обстрелу", - приводит телеканал слова представителя полицейского департамента округа Клейтон.

Подозреваемый был убит в перестрелке с полицией.

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