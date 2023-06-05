Стрельба в Чикаго, есть погибшая и раненые

По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в воскресенье в Чикаго (штат Иллинойс).

По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию города.

По предварительной информации, инцидент произошел около 01:00 по местному времени после начавшейся на улице словесной перепалки нескольких человек.

25-летняя женщина умерла в больнице, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

На данный момент ведется расследование. Поиски стрелявшего продолжаются.