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Стрельба в Чикаго, есть погибшая и раненые

Стрельба в Чикаго, есть погибшая и раненые По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в воскресенье в Чикаго (штат Иллинойс).
Другие страны
5 июня 2023 г. 00:50
Стрельба в Чикаго, есть погибшая и раненые

По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на полицию города.

По предварительной информации, инцидент произошел около 01:00 по местному времени после начавшейся на улице словесной перепалки нескольких человек.

25-летняя женщина умерла в больнице, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

На данный момент ведется расследование. Поиски стрелявшего продолжаются.

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