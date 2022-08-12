Стрельба в Черногории, погибли 11 человек

Нападавший в черногорском городе Цетине убил 11 человек и ранил еще шестерых.
По его данным, 34-летний мужчина был впоследствии убит полицейскими в перестрелке.
Ранее сообщалось, что неизвестный 12 августа устроил стрельбу в Цетине. Мужчина шел по улицам города и стрелял в прохожих, не подпуская к пострадавшим скорую помощь. Один полицейский получил ранение в голову. По информации портала, сам стрелок погиб. При этом не уточнялось, был ли он ликвидирован полицией или совершил самоубийство. По данным СМИ, причиной стала бытовая ссора.