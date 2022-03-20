Стрельба в американском Техасе, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и еще 10 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Далласе (штат Техас).

По меньшей мере один человек погиб и еще 10 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Далласе (штат Техас).

Как передает Report, об этом со ссылкой на полицию сообщил местный телеканал WFAA .

По его информации, инцидент произошел около полуночи. Согласно данным источников телеканала, несколько участников вечеринки вышли на улицу, после чего по ним был открыт огонь из проезжавшей мимо машины.

Часть пострадавших были доставлены в больницу, еще несколько прибыли туда самостоятельно. Полиция расследует произошедшее.