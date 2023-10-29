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Стрельба в американском штате Флорида, есть погибшие

Стрельба в американском штате Флорида, есть погибшие По меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде.
Другие страны
29 октября 2023 г. 16:08
Стрельба в американском штате Флорида, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал WFLA со ссылкой на полицию.

Так, инцидент зафиксирован в воскресенье в районе Йбор Сити в городе Тампа, стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей.

"В результате перестрелки два человека погибли, еще 18 были госпитализированы", - отмечает телеканал.

WFLA со ссылкой на видео в соцсетях подчеркивает, что жертвы были в костюмах. Когда произошел инцидент, полицейские уже были на месте, никто из них не пострадал.

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Версия на азербайджанском языке Floridada insanlar sıx olduğu ərazidə atəş açılıb, ölənlər və yaralananlar var

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