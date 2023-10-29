Стрельба в американском штате Флорида, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде.

По меньшей мере два человека погибли, еще 18 госпитализированы в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американской Флориде.

Как передает Report , об этом сообщает местный телеканал WFLA со ссылкой на полицию.

Так, инцидент зафиксирован в воскресенье в районе Йбор Сити в городе Тампа, стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей.

"В результате перестрелки два человека погибли, еще 18 были госпитализированы", - отмечает телеканал.

WFLA со ссылкой на видео в соцсетях подчеркивает, что жертвы были в костюмах. Когда произошел инцидент, полицейские уже были на месте, никто из них не пострадал.