Стрельба в американском Кливленде, пострадали 9 человек

По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в городе Кливленд (штат Огайо).

По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в городе Кливленд (штат Огайо).

Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на полицию.

Так, на текущий момент информации о погибших не поступало. "Предварительная информация указывает на то, что подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия", - приводит телеканал слова представителя полиции Кливленда. По сведениям правоохранительных органов, они получили сообщение о стрельбе около 02:30 по местному времени (10:30 - бакинское время).

"Следователи находятся в процессе изучения доказательств и видеозаписей, а также опроса жертв", - заявил представитель полиции. Он также отметил, что дополнительной информации еще нет.