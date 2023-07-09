О нас

Стрельба в американском Кливленде, пострадали 9 человек

Стрельба в американском Кливленде, пострадали 9 человек По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в городе Кливленд (штат Огайо).
Другие страны
9 июля 2023 г. 18:03
Стрельба в американском Кливленде, пострадали 9 человек

По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы в городе Кливленд (штат Огайо).

Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на полицию.

Так, на текущий момент информации о погибших не поступало. "Предварительная информация указывает на то, что подозреваемый открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия", - приводит телеканал слова представителя полиции Кливленда. По сведениям правоохранительных органов, они получили сообщение о стрельбе около 02:30 по местному времени (10:30 - бакинское время).

"Следователи находятся в процессе изучения доказательств и видеозаписей, а также опроса жертв", - заявил представитель полиции. Он также отметил, что дополнительной информации еще нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da naməlum şəxs insanlara atəş açıb, nəticədə 9 nəfər yaralanıb

Самое важное

Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi