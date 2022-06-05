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Стрельба у бара в США: 3 человека погибли, 14 ранены

Стрельба у бара в США: 3 человека погибли, 14 ранены Три человека погибли, 14 пострадали в результате стрельбы у бара в городе Чаттануга (штат Теннеси).
Другие страны
5 июня 2022 г. 21:52
Стрельба у бара в США: 3 человека погибли, 14 ранены

Три человека погибли, 14 пострадали в результате стрельбы у бара в американском городе Чаттануга (штат Теннеси).

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, стрельба началась рядом с одним из баров города в воскресенье ночью. Один из погибших был сбит автомобилем, двое других умерли от огнестрельных ранений. Большинство пострадавших получили огнестрельные ранения. "У нескольких из них опасные для жизни травмы", - приводит телеканал слова представителя местной полиции

По предварительной информации, стрелявших было несколько. Полиция пока никого не задержала и просит местных жителей помочь в поиске преступников.

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