Стрельба произошла в Техасе, есть пострадавшие - ВИДЕО

Стрельба произошла в Техасе, есть пострадавшие

1 сентября, 2019 02:22

https://report.az/storage/news/d903f2c3573d1fea592c19e6ae63b76e/813a544e-193e-43f1-a032-1105d326eb41_292.jpg Стрельба произошла в Одессе (США, штат Техас), сообщается о большом количестве пострадавших. Как передает Report, CBS7 сообщает о 20 раненых. Предположительно, стрелков двое, но в полиции еще не уверены в этом точно. Нападавшие разыскиваются.

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