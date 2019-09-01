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Стрельба произошла в Техасе, есть пострадавшие - ВИДЕО

Стрельба произошла в Техасе, есть пострадавшие

Стрельба произошла в Одессе (США, штат Техас), сообщается о большом количестве пострадавших.

Как передает Report, CBS7 сообщает о 20 раненых.

Предположительно, стрелков двое, но в полиции еще не уверены в этом точно. Нападавшие разыскиваются.

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