Стрельба произошла в Техасе, есть пострадавшие - ВИДЕО

Стрельба произошла в Одессе (США, штат Техас), сообщается о большом количестве пострадавших.
Как передает Report, CBS7 сообщает о 20 раненых.
Предположительно, стрелков двое, но в полиции еще не уверены в этом точно. Нападавшие разыскиваются.
Стрельба произошла в Одессе (США, штат Техас), сообщается о большом количестве пострадавших.
Как передает Report, CBS7 сообщает о 20 раненых.
Предположительно, стрелков двое, но в полиции еще не уверены в этом точно. Нападавшие разыскиваются.
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Anar TağıyevАвтор новости