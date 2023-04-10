Стрельба произошла в центре американского Луисвилля

Полиция сообщила о стрельбе в центре американского города Луисвилль, штат Кентукки, и многочисленных пострадавших.

Полиция сообщила о стрельбе в центре американского города Луисвилль, штат Кентукки, и многочисленных пострадавших.

Как передает Report, об этом сообщает канал KCRG.

Полицейское управление метро Луисвилля советует всем избегать квартала Вест-Мейн-стрит, особенно в районе Old National Bank.

Daily Mail в свою очередь сообщает, что мужчина открыл огонь в этом банке, расположенном в пятиэтажном здании на Вест-Мейн-стрит. По информации издания, стрельба произошла на первом этаже здания, которое находится напротив стадиона "Луисвилл Слаггер". На место происшествия прибыли по меньшей мере дюжина полицейских машин и три машины скорой помощи, уточняет СМИ.