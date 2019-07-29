Стрельба произошла на фестивале в США - ВИДЕО

В США в штате Калифорния на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на службу скорой помощи.

Как отмечается, по предварительным данным, пострадали 11 человек. Они получили серьезные ранения.

Однако, уточняется, что пока неизвестно точное количество пострадавших и погибших.

По словам одного из очевидцев, стрельбу открыл молодой человек, которому на вид около 20 лет.

На настоящий момент на месте происшествия находится большое количество сотрудников экстренных служб и несколько вертолетов.