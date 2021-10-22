Стрельба на съемках фильма с Алеком Болдуином, есть пострадавшие

Два человека получили ранения различной степени тяжести из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием актера Алека Болдуина.

Два человека получили ранения различной степени тяжести из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием актера Алека Болдуина.

Как передает Report, об этом сообщил портал TMZ .

По его данным, инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, но в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом.

Легкое ранение получил режиссер картины, а оператор была доставлена в больницу санавиацией. По предварительным данным, Болдуин, присутствовавший в этот момент в кадре, не пострадал.

Пока неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором или поломкой реквизита. Местный шериф с помощниками приступили к расследованию, съемки временно приостановлены.