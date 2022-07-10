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Стрельба на парковке супермаркета в США, есть погибшие

Стрельба на парковке супермаркета в США, есть погибшие По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы на парковке супермаркета в городе Милуоки (штат Висконсин).
Другие страны
10 июля 2022 г. 00:39
Стрельба на парковке супермаркета в США, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы на парковке супермаркета в городе Милуоки (штат Висконсин).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

По его информации, инцидент произошел примерно в 10:25 по местному времени (19:25 - по бакинскому). Телеканал информирует, что перестрелке на парковке супермаркета предшествовала перепалка в самом магазине.

По данным представителей полиции, которые приводит телеканал, в результате стрельбы погиб мужчина, личность которого не установлена, а также один из охранников супермаркета. Каких-либо подробностей инцидента на данный момент не приводится. Полиция ведет расследование.

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