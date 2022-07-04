Стрельба на параде близ Чикаго, погибли 6 человек, десятки раненых

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 24 госпитализированы в результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго.
Как передает Report, об этом сообщает
Утром 4 июля, вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США в Хайленд Парке в пригороде Чикаго, неизвестный начал стрелять по людям. Очевидцы сообщают, что действовал злоумышленник в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.
"24 человека госпитализированы, гибель пяти человек подтверждена", - заявили в полиции.
По информации, стрелявший остается на свободе, его разыскивает полиция.
4 июля в Соединенных Штатах празднуется День независимости.
По меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго (США).
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
По его сведениям, стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада. Местным жителям предписано не приближаться к центру города.