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Стрельба на параде близ Чикаго, погибли 6 человек, десятки раненых

Стрельба на параде близ Чикаго, погибли 6 человек, десятки раненых По меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в понедельник на параде в честь Дня независимости в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго (США).
Другие страны
4 июля 2022 г. 22:17
Стрельба на параде близ Чикаго, погибли 6 человек, десятки раненых

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 24 госпитализированы в результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News ссылаясь на местную полицию.

Утром 4 июля, вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США в Хайленд Парке в пригороде Чикаго, неизвестный начал стрелять по людям. Очевидцы сообщают, что действовал злоумышленник в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.

"24 человека госпитализированы, гибель пяти человек подтверждена", - заявили в полиции.

По информации, стрелявший остается на свободе, его разыскивает полиция.

4 июля в Соединенных Штатах празднуется День независимости.

21:29

По меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго (США).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал WGNTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его сведениям, стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада. Местным жителям предписано не приближаться к центру города.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da paradda atışmada 6 nəfər ölüb, daha 24-ü xəsarət alıb
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