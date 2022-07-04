Стрельба на параде близ Чикаго, погибли 6 человек, десятки раненых

По меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы в понедельник на параде в честь Дня независимости в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго (США).

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 24 госпитализированы в результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде Чикаго.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News ссылаясь на местную полицию.

Утром 4 июля, вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости США в Хайленд Парке в пригороде Чикаго, неизвестный начал стрелять по людям. Очевидцы сообщают, что действовал злоумышленник в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.

"24 человека госпитализированы, гибель пяти человек подтверждена", - заявили в полиции.

По информации, стрелявший остается на свободе, его разыскивает полиция.

4 июля в Соединенных Штатах празднуется День независимости.

21:29

По меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в американском Хайленд-Парке (штат Иллинойс) близ Чикаго (США).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал WGNTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его сведениям, стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада. Местным жителям предписано не приближаться к центру города.