Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до пяти, ранены 40 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до пяти, ранены 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

***22:50/ 22 марта

В результате инцидента у британского парламента погибли четыре человека и не менее 20 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лондонскую полицию.

«Четыре человека погибли. Включая офицера полиции, защищавшего парламент, и человека, которого мы подозреваем в совершении нападения и который был застрелен офицером полиции», — приводит агентство Reuters слова офицера Марка Роули.

***19:02

Двенадцать человек ранены во время инцидента со стрельбой на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента Великобритании, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Работа парламента приостановлена, здание оцеплено полицией.

"Инцидент произошел, судя по всему, на Вестминстерском мосту. Все оцеплено полицией, над местом происшествия кружит полицейский вертолет", - сообщает телеканал Sky News, съемочная группа которого работает на месте.

По информации, человек, стрелявший на Вестминстерском мосту в Лондоне, ликвидирован полицией.

Один полицейский получил ножевое ранение на территории, прилегающей к парламенту Великобритании.

Автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту, где ранее произошел инцидент со стрельбой.