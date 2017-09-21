Стрельба в Тайване: 1 погибший

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в городе Синьбэй в Тайване, погиб 1 человек, еще 5 получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

В храм, где проводилась торжественная церемония, неожиданно ворвался мужчина и открыл стрельбу, ранив 6 человек. Двое раненых не подавали признаков жизни, в больнице одного из них удалось реанимировать, другой скончался.

По информации из полиции, подозреваемый по фамилии Чэнь в возрасте около 20 лет уже добровольно сдался властям вместе с оружием.