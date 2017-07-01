Стрелок в госпитале в Нью-Йорке застрелен, ранены четыре человека, один убит - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Полиция сообщила о том, что мужчина, который открыл огонь в Ливанском госпитале в Бронксе, Нью-Йорк застрелен.

Как сообщает Report со ссылкой на Brealing News, стрелявший - бывший сотрудник госпиталя доктор Генри Белло.

Он забаррикадировался на 17 этаже здания с винтовкой М-16.

***23:22

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Опубликовано фото предполагаемого стрелка, который открыл огонь в Ливанском госпитале в Бронксе, Нью-Йорк. Его опознали как доктора Генри Белло.

Как передает Report со ссылкой на Terror Events, по последним данным, ранены четыре человека, один убит.

Американское издание The Mirror сообщает от том, что полиция Нью-Йорка стягивает подразделения к Ливанскому госпиталю в Бронксе, откуда поступили сообщения о стрельбе.

Как передает Report, по данным издания, в результате инцидента есть пострадавшие.

В результате стрельбы в Ливанском госпитале в Бронксе, Нью-Йорк ранены не менее двух человек, передает The Breaking News. Кроме того поступают неподтвержденные сообщения о дыме внутри здания больницы.