Стрельба у сельской школы в Новой Зеландии, есть жертва и пострадавшие

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в четверг, 6 июня, у сельской школы в Ваикато на севере Новой Зеландии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Полиция прибыла по вызову в район сельской школы в Ваикато около 04:00 после сообщения о том, что четыре человека были найдены ранеными. По предварительным данным, все они получили ранения из огнестрельного оружия. Один человек погиб на месте, состояние еще троих оценивается как среднетяжелое", - указано в заявлении полиции.

По словам детектива-инспектора Грэма Питекли, на данном этапе расследования полиция работает с одним человеком, пока нет оснований для розыска еще кого-либо в связи с данным инцидентом.

Как сообщает издание The New Zealand Herald, сельская школа Ваикато закрыта из-за инцидента, на ближайших дорогах выставлено полицейской оцепление. На месте происшествия развернут временный лагерь для сотрудников полиции и спецслужб.