В торговом центре ЮАР произошла стрельба, ранены 12 человек

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре Йоханнесбурга в ЮАР, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Врачи скорой помощи прибыли на место происшествия и обнаружили 12 человек, взрослых и детей, с ранениями средней тяжести", - заявил представитель полиции Криса Боты. Отмечается, что среди пострадавших - четырехлетний ребенок.

Все пострадавшие были доставлены в больницы. Другие подробности стрельбы выясняются.