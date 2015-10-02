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    В торговом центре ЮАР произошла стрельба, ранены 12 человек

    Среди пострадавших - четырехлетний ребенок

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре Йоханнесбурга в ЮАР, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости. 

    "Врачи скорой помощи прибыли на место происшествия и обнаружили 12 человек, взрослых и детей, с ранениями средней тяжести", - заявил представитель полиции Криса Боты. Отмечается, что среди пострадавших - четырехлетний ребенок.

    Все пострадавшие были доставлены в больницы. Другие подробности стрельбы выясняются.

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