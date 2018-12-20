Стрельба произошла в магазине в США, есть раненые

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Стрельба произошла в магазине Walgreens в Талсе, штат Оклахома, сообщает ABC8, передает Report.

По предварительным данным, пострадало по меньшей мере два человека, один из них находится в критическом состоянии.

По уточнённым данным, неизвестный открыл стрельбу во время попытки ограбления. Он был убит в магазине гражданским лицом, у которого есть лицензия на ношение оружия. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.