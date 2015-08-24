Stratfor: мощь России заставила США возродить политику сдерживания

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Возрождение России как региональной державы в течение последнего десятилетия заставило Вашингтон "стряхнуть пыль" со стратегии сдерживания, создававшейся для противодействия влиянию СССР, пишет эксперт американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

"Геополитический императив – ограничить способность России проецировать силу за пределы своих границ – по-прежнему актуален", — считает он.

На самом деле эта политика никогда и не заканчивалась, просто в 1990-х и в начале 2000-х годов Россия была слишком слаба, чтобы вызвать необходимость активного и неприкрытого сдерживания, отмечает аналитик Stratfor.

В качестве самого очевидного проявления этого "геополитического императива" он приводит кризис на Украине. Причиной "революции Евромайдана", заменившей правительство Януковича прозападным режимом, стали опасения, что Россия приобрела слишком большое влияние на Украине, пишет эксперт. Хотя в протесты и были вовлечены широкие массы людей, поддержка и влияние США стали заметной силой в их формировании, отмечает он.

Воссоединение Крыма с Россией и боевые действия на востоке Украины подтолкнули Вашингтон к "еще более агрессивному сдерживанию" Москвы. Так, США одобрили дополнительные антироссийские санкции при одновременном увеличении экономической помощи и военной поддержки Киеву. Кроме того, США возглавили усилия НАТО по увеличению численности войск и частоты военных учений в Восточной Европе, добавляет аналитик Stratfor.

Стратегия сдерживания России проводится также в Молдавии и Белоруссии, хотя в этих государствах США сталкиваются с определенными трудностями, пишет эксперт.

На Кавказе ключевым компонентом этой стратегии является Грузия, которая сделала членство в ЕС и НАТО своим внешнеполитическим приоритетом. В Центральной Азии нет открыто прозападных стран, но и там США стремятся укрепить свое влияние, в частности, проводя антитеррористические учения, отмечает автор статьи.