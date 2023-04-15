Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США провели учения над Японским морем

Два бомбардировщика B-52, четыре истребителя F-35 и два транспортных самолета KC-135 ВВС США приняли участие в совместных учениях с Японией, которые прошли на фоне ракетных пусков КНДР.

Два стратегических бомбардировщика B-52, четыре истребителя F-35 и два транспортных самолета KC-135 ВВС США приняли участие в совместных учениях с Японией, которые прошли на фоне ракетных пусков КНДР.

Как передает Report , об этом сообщило тихоокеанское командование Пентагона.

"США по-прежнему привержены миру и процветанию во всем Индо-Тихоокеанском регионе с нашими японскими союзниками, вместе выступая в качестве краеугольного камня мира и безопасности в регионе", — сказано в сообщении.

Для демонстрации совместных возможностей двух стран по сдерживанию американские самолеты провели над Японским морем совместные маневры с истребителями Японии, заявило тихоокеанское командование Пентагона.

Ранее Соединенные Штаты также провели совместные учения авиации с Южной Кореей.