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Стратегические бомбардировщики США покинули румынскую авиабазу

Стратегические бомбардировщики США покинули румынскую авиабазу Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress покинули румынскую авиабазу Михаил Когэлничану, куда они были переброшены неделю назад.
Другие страны
29 июля 2024 г. 12:23
Стратегические бомбардировщики США покинули румынскую авиабазу

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress покинули румынскую авиабазу Михаил Когэлничану, куда они были переброшены неделю назад.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

21 июля самолеты, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, штат Луизиана, после трансатлантического перелета совершили пролет над территорией Норвегии и Финляндии перед прибытием в Румынию.

По имеющимся данным, в ходе пребывания в Румынии 26 июля один из американских стратегических бомбардировщиков совершил полет на Ближний Восток в район Персидского залива.

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