Стратегические бомбардировщики США покинули румынскую авиабазу

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress покинули румынскую авиабазу Михаил Когэлничану, куда они были переброшены неделю назад.

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress покинули румынскую авиабазу Михаил Когэлничану, куда они были переброшены неделю назад.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

21 июля самолеты, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, штат Луизиана, после трансатлантического перелета совершили пролет над территорией Норвегии и Финляндии перед прибытием в Румынию.

По имеющимся данным, в ходе пребывания в Румынии 26 июля один из американских стратегических бомбардировщиков совершил полет на Ближний Восток в район Персидского залива.