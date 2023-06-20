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Стратегические бомбардировщики США B-1B впервые сели в Швеции

Стратегические бомбардировщики США B-1B впервые сели в Швеции Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B впервые совершила посадку на шведскую авиабазу.
Другие страны
20 июня 2023 г. 21:36
Стратегические бомбардировщики США B-1B впервые сели в Швеции

Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B впервые совершила посадку на шведскую авиабазу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Командование ВВС США в Европе.

Посадка была осуществлена накануне в рамках полетов американских бомбардировщиков над Европой на авиабазу Лулео-Каллакс, расположенную на севере Швеции.

"Это прибытие стратегических бомбардировщиков в Швецию подчеркивает сотрудничество США и Швеции и способность американских вооруженных сил беспрепятственно интегрироваться с союзниками и странами-партнерами", - говорится в сообщении.

Командование ВВС США в Европе сообщало, что 23 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии были переброшены два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer "для обеспечения инициатив американского европейского командования и НАТО по сдерживанию". Самолеты совершили трансатлантический перелет с авиабазы Дайс в штате Техас. Затем 26 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии прибыли еще два таких американских бомбардировщика.

За прошедшее время они уже совершили серию полетов над Европой, в том числе над Балтикой, Центральной Европой, Балканами, а также Норвежским морем для взаимодействия с находившимся в его акватории американским авианосцем USS Gerald Ford в рамках натовских учений Arctic Challenge 2023.

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