Арестович: Стратегическая инициатива в войне перешла к Украине

Стратегическая инициатива в войне перешла к украинской армии.

Стратегическая инициатива в войне перешла к украинской армии.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"В этой войне, парадоксальным образом, переход стратегической инициативы к Украине ознаменовался двумя новостями. Тремя, на самом деле, но про третью я промолчу. Первое - это возвращение Макдональдса в Украину. Над этим можно смеяться - не смеяться. И второе - это уничтожение российского полка в Саках", - сообщил он.

«В дальнейшем может случиться так, что диктовать происходящее с объектами и удерживаемой местностью будет не российское командование, а украинское», - считает Арестович.