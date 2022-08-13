Арестович: Стратегическая инициатива в войне перешла к Украине

Стратегическая инициатива в войне перешла к украинской армии.
"В этой войне, парадоксальным образом, переход стратегической инициативы к Украине ознаменовался двумя новостями. Тремя, на самом деле, но про третью я промолчу. Первое - это возвращение Макдональдса в Украину. Над этим можно смеяться - не смеяться. И второе - это уничтожение российского полка в Саках", - сообщил он.
«В дальнейшем может случиться так, что диктовать происходящее с объектами и удерживаемой местностью будет не российское командование, а украинское», - считает Арестович.