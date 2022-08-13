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Арестович: Стратегическая инициатива в войне перешла к Украине

Арестович: Стратегическая инициатива в войне перешла к Украине Стратегическая инициатива в войне перешла к украинской армии.
Другие страны
13 августа 2022 г. 05:24
Арестович: Стратегическая инициатива в войне перешла к Украине

Стратегическая инициатива в войне перешла к украинской армии.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"В этой войне, парадоксальным образом, переход стратегической инициативы к Украине ознаменовался двумя новостями. Тремя, на самом деле, но про третью я промолчу. Первое - это возвращение Макдональдса в Украину. Над этим можно смеяться - не смеяться. И второе - это уничтожение российского полка в Саках", - сообщил он.

«В дальнейшем может случиться так, что диктовать происходящее с объектами и удерживаемой местностью будет не российское командование, а украинское», - считает Арестович.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidentinin Ofisi: “Müharibədə strateji təşəbbüs Ukraynaya keçib”

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