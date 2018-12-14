Страсбургский стрелок был боевиком ИГИЛ

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Шериф Шекатт, устроивший стрельбу в Страсбурге и ликвидированный полицией, был боевиком ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq.

При этом, по данным Reuters, ИГИЛ также взяло ответственность за нападение во французском городе.

Напомним, ранее стало известно, что Шекатт ликвидирован полицией в ходе спецоперации.