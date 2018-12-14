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    Страсбургский стрелок был боевиком ИГИЛ

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Шериф Шекатт, устроивший стрельбу в Страсбурге и ликвидированный полицией, был боевиком ИГИЛ.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq.

    При этом, по данным Reuters, ИГИЛ также взяло ответственность за нападение во французском городе.

    Напомним, ранее стало известно, что Шекатт ликвидирован полицией в ходе спецоперации. 

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