Страсбургский стрелок был боевиком ИГИЛ

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Шериф Шекатт, устроивший стрельбу в Страсбурге и ликвидированный полицией, был боевиком ИГИЛ.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq.
При этом, по данным Reuters, ИГИЛ также взяло ответственность за нападение во французском городе.
Напомним, ранее стало известно, что Шекатт ликвидирован полицией в ходе спецоперации.
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