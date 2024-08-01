Страны Запада заблокировали проект заявления Совбеза ООН по убийству Хании

США, Британия и Франция заблокировали предложенный РФ проект заявления Совета Безопасности (СБ) ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

США, Британия и Франция заблокировали предложенный РФ проект заявления Совета Безопасности (СБ) ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Как сообщает Report , об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

"Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и Францией", - сказал он на заседании СБ ООН.

Ранее сообщалось, что Иран запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, а также в связи с ударами Израиля по Бейруту.

Лидер ХАМАС был убит в результате авиаудара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.