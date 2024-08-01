Страны Запада заблокировали проект заявления Совбеза ООН по убийству Хании

США, Британия и Франция заблокировали предложенный РФ проект заявления Совета Безопасности (СБ) ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Как сообщает
"Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и Францией", - сказал он на заседании СБ ООН.
Ранее сообщалось, что Иран запросил проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, а также в связи с ударами Израиля по Бейруту.
Лидер ХАМАС был убит в результате авиаудара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.