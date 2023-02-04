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Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях

Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 05:18
Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях

США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении упомянутых стран.

"Это необъявленное изменение (внесенное Ираном) не соответствует обязательствам Ирана, согласно соглашению о всеобъемлющих гарантиях... Мы призываем Иран соблюдать все юридически обязывающие международные обязательства по соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с агентством", - говорится в совместном заявлении стран.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад организации сообщило, что в ходе внезапной инспекции МАГАТЭ на ядерном объекте в Фордо было обнаружено незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, обогащающих уран до 60%.

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