Страны Запада призвали Иран соблюдать соглашение о всеобъемлющих гарантиях

США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством.

США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством.

Как сообщает Report , об этом говорится в совместном заявлении упомянутых стран.

"Это необъявленное изменение (внесенное Ираном) не соответствует обязательствам Ирана, согласно соглашению о всеобъемлющих гарантиях... Мы призываем Иран соблюдать все юридически обязывающие международные обязательства по соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с агентством", - говорится в совместном заявлении стран.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад организации сообщило, что в ходе внезапной инспекции МАГАТЭ на ядерном объекте в Фордо было обнаружено незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, обогащающих уран до 60%.