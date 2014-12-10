Страны залива создают военное объединение

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ На прошедшем в Дохе саммите 6 стран залива выразили обеспокоенность распространением в регионе деятельности экстремистских группировок.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, стороны приняли решение о создании единых военно-морских сил и полицейской службы. В коалицию вошли Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Штаб-квартира военно-морских сил будет находиться в Бахрейне.

Как отметил министр иностранных дел Катара Халид бин Мухаммед аль-Аттия, полицейская служба может оказать помощь в борьбе с терроризмом: "Эта коалиция будет похожа на Интерпол. Однако ее деятельность будет внутри залива".