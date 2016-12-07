Страны ССАГПЗ договорились не решать конфликты в регионы военным путем

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Лидеры шести стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), подтвердили невозможность решить гражданские конфликты в регионе военным путем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в итоговом заявлении 37-го саммита ССАГПЗ, который завершился в Бахрейне.

"Что касается региональных конфликтов, лидеры договорились о комплексе общих принципов, в том числе об общем понимании невозможности использования военных решений для вооруженных гражданских конфликтов в регионе, для которых нет иного решения, кроме мирных политических путей", - отмечается в заявлении.

Кроме того, аравийские монархи подчеркнули важность суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела в соответствии с международным правом и необходимость включения в состав правительств всех представителей общества, где идут гражданские конфликты.