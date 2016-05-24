Страны СНГ проведут в Белоруссии учения по освобождению заложников

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Страны СНГ проведут на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии учения по освобождению заложников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении исполкома СНГ.

С 31 мая по 2 июня в Минске пройдет сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности, специальных служб государств-участников СНГ. Организаторами мероприятия являются Антитеррористический центр государств–участников СНГ (АТЦ СНГ) при поддержке Комитета государственной безопасности Белоруссии.

В мероприятии примут участие делегации компетентных органов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и России, исполнительного комитета СНГ, секретариата совета министров обороны, координационной службы Совета командующих пограничными войсками, Совета руководителей подразделений финансовой разведки, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, Межгосударственного авиационного комитета, региональных и международных организаций.