Страны СНГ намерены взаимно признавать воинские звания

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Разрабатывается проект соглашения о взаимном признании воинских званий в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report со ссылкой на Спутник-Кыргызстан, об этом сообщил первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана полковник Кубанычбек Орозматов на заседании Комитета начальников штабов стран - участниц СНГ в Бишкеке.

"В целом вопросы, поднимаемые на заседании, подтверждают значимость и многогранность военного сотрудничества и его востребованность. Благодаря общим усилиям нам удалось выстроить целостную систему многостороннего взаимодействия государств-участников, в частности, в сфере обеспечения общей безопасности", - сообщил представитель Генштаба.

Он отметил, что идет работа по созданию и развитию объединенной системы ПВО. Важные мероприятия проводятся и в сфере обеспечения социальных гарантий военнослужащим, пенсионерам, ветеранам вооруженных сил и членам их семей.

"Особо хочу отметить работу над проектом соглашения о взаимном признании воинских званий. С момента образования СНГ продолжаются миграционные процессы. Многие военнослужащие, вышедшие на заслуженный отдых, по разным причинам выбирают для жительства другие государства. Важно сохранить за ними воинские звания, отражающие индивидуальные заслуги и достижения в период службы", - отметил К. Орозматов.

В заседании принимают участие делегации вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.