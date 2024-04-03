Страны ШОС призвали Афганистан выполнять обязательства в борьбе с терроризмом

Секретари Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвали Афганистан выполнять свои обязательства по борьбе с международными террористическими организациями.

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвали Афганистан выполнять свои обязательства по борьбе с международными террористическими организациями.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ, данный призыв прозвучал на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран ШОС.

"Главы делегаций призвали де-факто власти Афганистана последовательно выполнять свои обязательства в сфере контртеррора, особенно по пресечению деятельности международных террористических организаций и других группировок, базирующихся на территории Афганистана и представляющих серьезную угрозу для пространства ШОС", - говорится в сообщении.