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Страны ШОС призвали Афганистан выполнять обязательства в борьбе с терроризмом

Страны ШОС призвали Афганистан выполнять обязательства в борьбе с терроризмом Секретари Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвали Афганистан выполнять свои обязательства по борьбе с международными террористическими организациями.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 14:40
Страны ШОС призвали Афганистан выполнять обязательства в борьбе с терроризмом

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвали Афганистан выполнять свои обязательства по борьбе с международными террористическими организациями.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ, данный призыв прозвучал на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран ШОС.

"Главы делегаций призвали де-факто власти Афганистана последовательно выполнять свои обязательства в сфере контртеррора, особенно по пресечению деятельности международных террористических организаций и других группировок, базирующихся на территории Афганистана и представляющих серьезную угрозу для пространства ШОС", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке SCO countries urge Afghanistan to fulfill its commitments in fighting terrorism

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