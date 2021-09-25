Страны Quad договорились произвести миллиард вакцин от COVID-19 к концу 2022 года

Лидеры США, Австралии, Индии и Японии в рамках первого саммита в формате Quad подтвердили цель к 2022 году произвести 1 миллиард вакцин от COVID. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на са

Лидеры США, Австралии, Индии и Японии в рамках первого саммита в формате Quad подтвердили цель к 2022 году произвести 1 миллиард вакцин от COVID. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.

"В дополнение к дозам, финансируемым через COVAX, Австралия, Индия, Япония и Соединенные Штаты обязались пожертвовать во всем мире более 1,2 миллиарда доз безопасных и эффективных вакцин против COVID-19. И на сегодняшний день мы доставили почти 79 миллионов безопасных, эффективных и качественных доз вакцины в страны Индо-Тихоокеанского региона в рамках этих обязательств… Лидеры Quad приветствуют производство компанией Biological E, в том числе за счет наших инвестиций в Quad, по крайней мере, одного миллиарда безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 к концу 2022 года", - говорится в заявлении.

Страны Quad приветствовали заявление Индии о возобновлении экспорта безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, в том числе в рамках механизма COVAX, начиная с октября 2021 года.