Страны Персидского проведут военные учения в ОАЭ

Страны - участницы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) намерены провести совместные военные учения в Объединенных Арабских Эмиратах.

Страны - участницы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) намерены провести совместные военные учения в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Report , Об этом сообщил генеральный секретарь региональной организации Джассим Мухаммед аль-Будайви, трансляцию выступления вел телеканал Al Arabiya.

"В 2024 году страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива укрепили сотрудничество в военной сфере путем проведения встреч профильных комитетов, а также работали над проведением ряда совместных военных учений. В связи с этим я рад сообщить о нашем стремлении провести совместные учения "Щит острова", которые пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2026 году", - заявил генсек организации.

Ранее в Кувейте прошел саммит ССАГПЗ, участие в котором, в частности, приняли эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. По итогам саммита была принята декларация, в которой аравийские монархии призвали к прекращению конфликта в секторе Газа, а также поддержали введение режима прекращения огня в Ливане.