Страны ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке нефти в начале лета

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ на министерской встрече 1 июня обсудят текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ на министерской встрече 1 июня обсудят текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас будет первого числа встреча. Мы обсуждаем текущую ситуацию на таких встречах: министерская, JMMC (министерский мониторинговый комитет), - сказал он.

При этом Новак отказался комментировать, рассматривается ли снижение добровольных сокращений добычи нефти некоторыми странами альянса.

С первого квартала 2024 года несколько стран ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действие и на второй квартал.