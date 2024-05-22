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Страны ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке нефти в начале лета

Страны ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке нефти в начале лета Страны-участницы соглашения ОПЕК+ на министерской встрече 1 июня обсудят текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Другие страны
22 мая 2024 г. 19:30
Страны ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке нефти в начале лета

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ на министерской встрече 1 июня обсудят текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас будет первого числа встреча. Мы обсуждаем текущую ситуацию на таких встречах: министерская, JMMC (министерский мониторинговый комитет), - сказал он.

При этом Новак отказался комментировать, рассматривается ли снижение добровольных сокращений добычи нефти некоторыми странами альянса.

С первого квартала 2024 года несколько стран ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действие и на второй квартал.

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Версия на английском языке OPEC+ countries to discuss situation on oil market in early summer

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