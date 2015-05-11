Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Страны ООН раскритиковали ситуацию с правами человека в США, указав на то, что Вашингтон принял во внимание далеко не все рекомендации, представленные во время рассмотрения предыдущего Универсального периодического обзора ситуации в области прав человека. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, сегодня в Женеве Совет по правам человека, в который входят 47 стран, рассмотрел второй Универсальный периодический обзор ситуации в области прав человека в США.

"С момента нашего доклада в 2010 году мы тщательно рассмотрели рекомендации, которые мы получили от государств и предприняли много шагов для их реализации", — заявила, представляя документ, советник по правовым вопросам госдепартамента США Мэри МакЛеод (Mary McLeod).

Однако, по мнению подавляющего большинства стран СПЧ ООН, Вашингтон не выполнил значительную часть рекомендаций, представленных ему во время рассмотрения предыдущего доклада, а положение с правами человека в стране лишь ухудшилось.



Критику стран, входящих в СПЧ ООН, вызвало, в частности, отсутствие в США моратория на смертную казнь, до сих пор не закрытая тюрьма в Гуантанамо, отказ США присоединиться к конвенции по правам детей, плохое обращение с заключенными и мигрантами, отказ учитывать мнение коренного населения страны, применение непропорциональной силы со стороны полиции, проявление расовой дискриминации и увеличение количества преступлений на расовой почве и на почве ненависти.



