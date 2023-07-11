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Страны НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России

Страны НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России Страны-члены НАТО согласовали свои планы обороны, в которых описывается перечень действий на случай нападения России.
Другие страны
11 июля 2023 г. 08:23
Страны НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России

Страны-члены НАТО согласовали свои планы обороны, в которых описывается перечень действий на случай нападения России.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

По сведениям источников агентства, знакомых с вопросом, Турция сначала не соглашалась утверждать региональные планы обороны из-за формулировки по Кипру, но позже пошла на компромисс.

На саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, Альянс обратится к странам-членам с указаниями об обновлении своих военных сил и мощностей, а также призовет все страны тратить на оборону минимум 2% ВВП.

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Версия на английском языке NATO countries agree on defense plans in case of Russian attack
Версия на азербайджанском языке NATO ölkələri Rusiyanın hücumu halında müdafiə planları barədə razılığa gəliblər

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