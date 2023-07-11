Страны НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России

Страны-члены НАТО согласовали свои планы обороны, в которых описывается перечень действий на случай нападения России.
Об этом
По сведениям источников агентства, знакомых с вопросом, Турция сначала не соглашалась утверждать региональные планы обороны из-за формулировки по Кипру, но позже пошла на компромисс.
На саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, Альянс обратится к странам-членам с указаниями об обновлении своих военных сил и мощностей, а также призовет все страны тратить на оборону минимум 2% ВВП.