Страны НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России

Страны-члены НАТО согласовали свои планы обороны, в которых описывается перечень действий на случай нападения России.

Страны-члены НАТО согласовали свои планы обороны, в которых описывается перечень действий на случай нападения России.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

По сведениям источников агентства, знакомых с вопросом, Турция сначала не соглашалась утверждать региональные планы обороны из-за формулировки по Кипру, но позже пошла на компромисс.

На саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, Альянс обратится к странам-членам с указаниями об обновлении своих военных сил и мощностей, а также призовет все страны тратить на оборону минимум 2% ВВП.