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Страны НАТО продолжат поставки танков в Украину

Страны НАТО продолжат поставки танков в Украину Страны НАТО, входящие в танковую коалицию, продолжат поставки техники в Украину.
Другие страны
9 января 2025 г. 19:39
Страны НАТО продолжат поставки танков в Украину

Страны НАТО, входящие в танковую коалицию, продолжат поставки техники в Украину.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

"На заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я представил дорожную карту нашей коалиции по созданию бронетанкового потенциала для Украины и информацию о следующем транше. Все страны, участвовавшие в этой встрече, готовятся к дальнейшей поддержке и очередным поставкам для Украины", - заявил министр.

Отметим, что 9 января министр обороны США Ллойд Остин на открытии 25-го заседания в формате "Рамштайн" сообщил, что участники группы утвердили дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с Киевом. Как отмечается в распространенном Пентагоном совместном заявлении участников группы, союзники Киева намерены определить, как достичь намеченных показателей в удовлетворении военных потребностей Украины и обеспечить их как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективах посредством государственных пожертвований, закупок, инвестиций и усилий по расширению возможностей оборонно-промышленной базы.

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