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    Страны НАТО помогут реформировать вооруженные силы Ирака

    Подготовку иракские военные будут проходить в Турции и Иордании

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Страны НАТО одобрили пакет мер, направленных на то, чтобы помочь Ираку укрепить и реформировать свои вооруженные силы, так как их боеспособность была подорвана продолжающимся наступлением боевиков "Исламского государства", информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Особое внимание будет уделено подготовке иракских военнослужащих, кибербезопасности и реформе структуры сил безопасности.

    Подготовку иракские военные будут проходить в Турции и Иордании.

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