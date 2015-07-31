Страны НАТО помогут реформировать вооруженные силы Ирака

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Страны НАТО одобрили пакет мер, направленных на то, чтобы помочь Ираку укрепить и реформировать свои вооруженные силы, так как их боеспособность была подорвана продолжающимся наступлением боевиков "Исламского государства", информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Особое внимание будет уделено подготовке иракских военнослужащих, кибербезопасности и реформе структуры сил безопасности.

Подготовку иракские военные будут проходить в Турции и Иордании.