Страны НАТО осудили ракетную и ядерную программу КНДР

Страны НАТО осуждают программы КНДР по разработке баллистических ракет и оружия массового уничтожения, которые "нарушают резолюции Совета Безопасности ООН".

Страны НАТО осуждают программы КНДР по разработке баллистических ракет и оружия массового уничтожения, которые "нарушают резолюции Совета Безопасности ООН".

Как передает Report, об этом говорится в итоговом заявлении саммита альянса в Вильнюсе, опубликованном во вторник по завершении первого дня встречи.

"Мы самым решительным образом осуждаем программы КНДР по разработке баллистических ракет и оружия массового уничтожения, которые нарушают несколько резолюций Совета Безопасности ООН. Мы повторяем, что КНДР должна отказаться от ядерного оружия и существующих ядерных программ, а также от другого оружия массового уничтожения и программ разработки баллистических ракет полностью, причем в проверяемом и необратимом порядке", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте альянса.

Государства НАТО также призвали Пхеньян вернуться к диалогу и соблюдать требования режима нераспространения и МАГАТЭ. Альянс призвал ответить положительно на приглашения к диалогу от "заинтересованных сторон, в том числе от США, Республики Корея и Японии".

"Индо-Тихоокеанский регион важен для НАТО, поскольку события там могут напрямую повлиять на безопасность в Евро-Атлантическом регионе. Мы приветствуем вклад наших партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона - Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея - в безопасность Евро-Атлантического региона, включая их приверженность поддержке Украины", - отмечено в сообщении.