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Страны НАТО обязались наращивать военные расходы - ОБНОВЛЕНО

Страны НАТО обязались наращивать военные расходы - ОБНОВЛЕНО Страны - члены НАТО взяли на себя обязательство увеличивать расходы на оборону и безопасность.
Другие страны
14 июня 2021 г. 19:40
Страны НАТО обязались наращивать военные расходы - ОБНОВЛЕНО

Страны - члены НАТО взяли на себя обязательство увеличивать расходы на оборону и безопасность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении лидеров государств Североатлантического альянса, принятом в понедельник на саммите в Брюсселе.

"Коллективно и по отдельности мы привержены дальнейшему улучшению баланса в распределении расходов и обязанностей членов альянса <…>. Ожидается, что 10 членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше. Две трети членов планируют достичь показателя в 2% к 2024 году", - говорится в заявлении.

НАТО также начинает разработку новой Стратегической концепции альянса, которая будет принята на следующем саммите НАТО, который пройдет в 2022 году в Испании.

"Участники саммита приняли решение поручить генсеку НАТО начать процесс разработки новой Стратегической концепции. Она будет утверждена лидерами НАТО на следующем саммите", - говорится в документе.

Также НАТО создаст центр разработки новых технологий.

"Мы договорились содействовать технологическому сотрудничеству между союзниками по НАТО, содействовать оперативной совместимости и поощрять разработку и принятие технологических решений для удовлетворения наших военных потребностей. С этой целью мы запустим центр инноваций в области гражданской и военной обороны", - отмечается в нем.

19.28

На саммите глав государств и правительств 30 стран НАТО в Брюсселе принято итоговое заявление.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в нем страны альянса обязались наращивать военные расходы.

Саммит НАТО подтвердил проведение встречи в 2022 году в Испании.

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