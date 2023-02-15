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Страны НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки

Страны НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки Представители 17 стран НАТО и Швеции подписали в среду в Брюсселе соглашение о намерениях создать общую сеть спутниковой разведки.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 17:39
Страны НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки

Представители 17 стран НАТО и Швеции подписали в среду в Брюсселе соглашение о намерениях создать общую сеть спутниковой разведки.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС,

Как говорится в распространенном в среду заявлении Минобороны Великобритании, документ, помимо Соединенного Королевства и пока не вступившей в альянс Швеции, подписали Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция и Франция.

В нем декларируется стремление к "разработке рамок, позволяющих улучшить возможности наблюдения из космоса за счет международного сотрудничества и совместного использования национальных космических возможностей".

Перед завершающейся в среду в Брюсселе двухдневной встречей министров обороны стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что блок утвердит решение о создании виртуальной сети, объединяющей данные коммерческих и государственных гражданских и военных спутников для нужд разведки, в том числе стратегической обороны и обнаружения ракетных пусков.

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