Страны НАТО хотят продлить полномочия Столтенберга из-за разногласий о преемнике

Страны-члены НАТО склоняются к варианту с продлением срока полномочий генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга из-за возникших трудностей при согласовании кандидатуры его преемника.

Страны-члены НАТО склоняются к варианту с продлением срока полномочий генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга из-за возникших трудностей при согласовании кандидатуры его преемника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила британская газета The Financial Times.

"В интересах преемственности это имеет смысл, - заявил один из высокопоставленных западных дипломатов, который обсуждал со Столтенбергом возможность продления его мандата, действующего до 30 сентября. - Он бы пошел на это. Он человек долга".

Издание сообщает, что пролонгация полномочий Столтенберга может стать краткосрочным компромиссным вариантом для стран-членов НАТО до выбора его преемника уже в следующем году.

Как отметила газета, вариант с продлением полномочий нынешнего генсека Альянса возник вследствие того, что два основных кандидата на должность нового руководителя военного блока - премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес - не смогли заручиться единогласной поддержкой среди участников объединения. Несколько стран альянса выступают за то, чтобы впервые назначить женщину на пост генсека НАТО, в то время как другие хотели бы видеть представителя Восточной Европы во главе альянса.

Наиболее крупные страны-члены НАТО, включая США, полагают, что пост генсека должен занять бывший или действующий глава правительства, у которого было бы больше авторитета в глазах всех участников блока. Источники добавили, что Франция и ФРГ пока склоняются в пользу кандидатуры Фредериксен, однако президент США Джо Байден на встрече с ней 5 июня в Вашингтоне не выразил ей "полную поддержку".