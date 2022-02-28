Страны мира закрывают небо для российской авиации

Страны Европейского союза закрыли свое воздушное пространство для российской авиации после начала войны, которую РФ развязала в Украине.

Страны Европейского союза закрыли свое воздушное пространство для российской авиации после начала войны, которую РФ развязала в Украине.

Как передает Report, воздушное пространство для самолетов РФ закрыли Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Австрия, Швеция, Нидерланды, Кипр. К ним также присоединились Канада, Испания и Северная Македония.

Первой о закрытии неба для российских самолетов с полуночи 26 февраля заявила Польша.

"Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.