Страны мира эвакуируют своих граждан из Судана

Ряд стран мира эвакуирует своих граждан из Судана.

Ряд стран мира эвакуирует своих граждан из Судана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как передает китайское информационное агентство "Синьхуа", КНР провел эвакуацию из Судана 668 граждан и 10 человек из других стран, использовав два корабля Военно-морских сил.

Эвакуация происходила из порта Джидда. В операции участвовали корабль снабжения Weishanhu и ракетный эсминец Nanning. На их борту находились почти 500 офицеров и матросов, спецназ, а также вертолет.

Эвакуацию своих граждан из Судана также начали США. По информации газеты The New York Times, вывоз американских граждан начался по организованному сухопутному маршруту между городами Хартум и Порт-Судан.

"Колонна автобусов примерно с 300 американцами покинула столицу Судана и следует по 525-мильному маршруту (более 840 км - ред.) к Красному морю. Это первая попытка США эвакуировать своих граждан из страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные США по маршруту отслеживают при помощи беспилотников потенциальные угрозы.

Телеканал Al Jazeera передает со ссылкой на власти Великобритании, что эвакуация британских подданных будет завершена в субботу "в связи со снижением спроса на места в эвакуационных самолетах". С 25 апреля Великобритания в общей сложности вывезла 1573 человека.