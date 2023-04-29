Страны мира эвакуируют своих граждан из Судана

Ряд стран мира эвакуирует своих граждан из Судана.
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Как передает китайское информационное агентство "Синьхуа", КНР провел эвакуацию из Судана 668 граждан и 10 человек из других стран, использовав два корабля Военно-морских сил.
Эвакуация происходила из порта Джидда. В операции участвовали корабль снабжения Weishanhu и ракетный эсминец Nanning. На их борту находились почти 500 офицеров и матросов, спецназ, а также вертолет.
Эвакуацию своих граждан из Судана также начали США. По информации газеты The New York Times, вывоз американских граждан начался по организованному сухопутному маршруту между городами Хартум и Порт-Судан.
"Колонна автобусов примерно с 300 американцами покинула столицу Судана и следует по 525-мильному маршруту (более 840 км - ред.) к Красному морю. Это первая попытка США эвакуировать своих граждан из страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные США по маршруту отслеживают при помощи беспилотников потенциальные угрозы.
Телеканал Al Jazeera передает со ссылкой на власти Великобритании, что эвакуация британских подданных будет завершена в субботу "в связи со снижением спроса на места в эвакуационных самолетах". С 25 апреля Великобритания в общей сложности вывезла 1573 человека.